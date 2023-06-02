Başkan Yaman’dan TBMM’ye ziyaret
SOLDAKİ AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ HALİL ELDEMİR, SAĞDAKİ BİLECİK BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI AYNI ZAMANDA BAYIRKÖY BELDE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YAMAN
BİLECİK 02.06.2023, 11:14
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile Ankara’da buluştu.
Başkan Yaman 28. Dönem Milletvekili Eldemir’i Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) giderek makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Bilecik ilimizi bu dönem temsil edecek olan Halil Eldemir beyefendiyi meclisteki yeni makam odasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı saygıdeğer milletvekilimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah” dedi.