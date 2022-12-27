Başkan Yaman’dan taziye ziyareti

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Seda Bayrakçı’yla baş sağlığı dilemek amacıyla bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanada Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yakın zamanda eşini kaybeden eski İl Kültür Turizm Müdürü Şahin Kurt ve annesini kaybeden Bilecik İl Genel Sekreteri Seda Bayrakçı’ya taziye ziyaretinde bulundu. Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz’la da görüşen Başkan Yaman Bilecik’te yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayrak’çı, Meclis Başkanı Yılmaz’a, Başkan Yaman’a ve beraberindekilere teşekkür etti.