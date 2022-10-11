Başkan Yaman’dan Söğüt teması

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’i ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’e gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Başkan Yaman’a, Söğüt AK Parti İlçe Başkanı Salim Avcı eşlik etti. Ziyaret esnasında gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Yaman, Başkan Sever’in göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sever ise; ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.