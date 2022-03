Başkan Yaman’dan Kadınlar Günü mesajı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Başkan Yaman yayınladığı mesajda, “Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, tüm dünya kadınlarına ve ülkemiz kadınlarına sağlık mutluluk başarı ile toplumun her yerinde saygınlık ve eşitlik görmesini diliyorum. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailemiz ile bizleri karşılık beklemeden, doğumdan ölüme kadar seven kadınlarımızdır. Her başarılı erkeğin arkasında önemli rol alan kadınlarımız, geleceğimizi yetiştirip , şekillendirirken, toplumumuzun her türlü iş sahasında erkeklerle birlikte çalışmakta, toplumsal hayatımızda da çok önemli roller almaktadır. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Kadınlarımız, savaş hayatında, tarım hayatında, erkeklerimizle, yarım adım geride kalmayarak yürüdüler’, demek suretiyle toplum içinde kadınlarımızın önemine değinmiş ve Türk kadınına birçok dünya devletinden önce medeni ve siyasi haklarına kavuşturarak, kadınlara verdiği önemi ve değeri göstermiştir. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Bu vesile ile Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlık, başarı ve huzurlu günler dilerim.” diye belirtti.