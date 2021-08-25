banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri
Didem Arslan Yılmaz'a tepkiler büyüyor
Didem Arslan Yılmaz'a tepkiler büyüyor
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Başkan Yaman’dan hayırlı olsun ziyareti

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir’i makamında ziyaret etti.

BİLECİK 25.08.2021, 11:39
Başkan Yaman’dan hayırlı olsun ziyareti

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir’i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Yeni görevinde Başhekim Özdemir’e başarılar dileyen Başkan Yaman, "Başkanımız Sayın Münür Şahin Beyle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık