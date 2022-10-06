Başkan Yaman’dan Bilecikspor’a destek çıkmayanlara sert sözler

’Şehrimizin Takımı Bilecikspor’un Geleceği’ adlı buluşmada söz alan Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bilecikspor’a B sahip çıkalım. Yani bu ayıbın altında kimler ezilir siz düşünün. Ben bu akşam valimizin de burada olması isterdim. Ya çağırmadılar ya da çağırdılarsa bundan daha önemli bir işi varsa ben bilmiyorum" dedi.

Bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Bilecik 1969 Spor Kulübü’nün yaşadığı tesis ve maddi imkânsızlıklarda dolayı bazı belediye başkanları, iş insanları ve STK temsilcileri Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde TSO Toplantı Salonu’ndan bir araya geldiler. ’Şehrimizin Takımı Bilecikspor’un Geleceği’ adlı buluşmaya Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ın katıldığı toplantıya siyasi olarak sadece CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar katıldı.

"Münür Şahin olarak çıksam Bilecik piyasasına 500 bin lira toplarım ama bana yakışmaz"

Toplantıda söz alan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Ben hayret ediyorum. Ben bile Münür Şahin olarak çıksam Bilecik piyasasına 500 bin lira toplarım ama bana yakışmaz. Bir sürü fabrika var birer telefon edilse bunlardan 100 kişi 5’er bin lira para verse 500 bin lira para yapar. Buradaki herkes zaten o saygıyı göstermiş ve gelmiş. Burada olmayıp ta destek verebilecek bir sürü insan ve işletme var. Onlara ulaşmamız gerekiyor. Bilecik gibi bir ilde çok basit bir konuyu konuşuyoruz burada. Mustafa Yaman başkanımız küçük bir beldede hiçbirimize gelmeden bu sistemi yürütüyordu. Bilecik, Bayırköy’e nazaran bir il ve çok büyük boyutlu bir yerde başkanımızı yormadan STK ve siyasi partilerimizi kullanarak bu işi çözebiliriz. Çok basit bir rakamı o kadar çok dillendirdik ki inanın böyle olduğunu bilseydik Bilecik-Osmanelispor olarak çıkalım derdik ve biz de toplardık o parayı çok zor değil" şeklinde konuştu.

"Toplantıya katılmayan valinin bundan daha önemli bir işi varsa ben bilmiyorum"

Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir öneri sunarak, "İl Valisi gelsin bir gün buraya otursun. Organizeden bir tane fabrika ve 170 bin lira sadece taşıyıcılar kooperatifinden almayla başladık bu işe. Geçen yıl Bayırköyspor için benim Bilecik’te 1-1 evim vardı onu sattım, fedakarlık ettim. Bilecikspor’a fedakarlık edecek bizim gibi insanlar lazım. Bu işin toplamı 3 milyon para. Başka bir şey değil. Melek başkanım yeri bulsun, biz Bayırköyspor’a 100 bin bir malzeme almıştık. Biz verelim bunu. Yemeğini de yapıyor zaten sağ olsun başkanımız. Bu toplantıyı düzenleyen arkadaş valiyi niye davet etmedi onu anlamadım. Ya da Valinin bundan daha önemli bir işi varsa ben bilmiyorum. Vali bey dese ki Bien seramik bu sene kulüp size emanet dese olur bu iş. 3 milyon bütçe 2 tane daire parası. İşin gerçeğinde samimi olmak var ya" diye konuştu.

"Bilecik’te ki sanayici spordan korkmuş, korkutulmuş"

Yaman açıklamasının devamında, "Burada saydı Bilecikspor başkanımız destek olan yerleri. Ama şu bir gerçek Bilecik’te ki sanayici spordan korkmuş, korkutulmuş. Sebebini bende bilmem, anlamam. Yani en büyük fabrikaya git, biraz önce ismi sayıldı ve 20 bin lira destek çıkmış. Kabul etmeyin dedim o parayı yani Bilecik’te sanayi yapacak, Bilecik’in toprağında ekmek kazanacak adam ve ilk 5 büyükte sayılacak adam ismini zikretmek istemiyorum parayı iade edin almayın sakın dedim. 20 bin lira nedir arkadaşlar. Vergiden düşüyor işte ticaret erbaplarımız burada. Başkanlarımız ellerinden geleni yapıyor, ama sanayicilerimiz de elini atıversin bu işe" cümlelerine yer verdi.

"Bayırköy bunu yapmaya hazır halde, yarın anahtarı verirlerse biz yaparız arkadaşlar"

Mustafa Yaman, konuşmalarından hiç kimsenin alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Ben açıkça söylüyorum bu akşam üzüldüm. Okan başkan da üzgün onu da biliyorum. Keşke 3. Lig’e çıkarsaydık da öyle teslim etseydik diyorum. Yapabilirdik. İşte peşinatımızı yatırdık biz. Başkanım böyle, böyle, il buna hazır, sanayicimiz hazır, her şeyimiz hazır denildi. Bilseydik vermezdik. Yeri gelmişken söylemek istiyorum. Bayırköy bunu yapmaya hazır halde. Yarın anahtarı verirlerse biz yaparız arkadaşlar. Ve kimseye de yük olmayız onu söyleyeyim. Bu enerji var, birlik beraberlik var. Bayırköy de sadece taşıyıcılar kooperatifi, üç beş tane esnaf var. Bunlarla yapıyoruz biz bu işi. Bu çekingenlik sebebi ne anlamadım. Eğer bunlardan bir şey kazanıyorsa bakın ben bunu basına da söylemiştim başka yer ile ilgili yardımcı olacak" dedi.

"Bu ayıbın altında kimler ezilir siz düşünün

Başkan Yaman, Bilecikspor’un pilot takım olmasını ve kendilerinin oraya futbolcu göndermeleri gerektiğini anlatarak, "Bilecikspor’a Bayırköy göndersin, Bozüyük göndersin, Söğüt göndersin ki gençlerimiz bu şehirden uzaklaşsın artık. Bakın Bilecikspor’da bir tane soy ismi Dal olan bir tane çocuk var sadece ona bağırıyoruz biz. İşte Bilecik’in çocuğu Ekrem Dal. Biz futbolcu bile yetiştirememişiz. Yani bu kadar içine kapanık bir şey olamaz. Ama ben burada sayın valimizin olmasını isterdim şu toplantıda. Bir organizeye ya da iki organizeye neyse görev paylaşımı yapsın valimiz. İki fabrikaya desin ki bu sene sizden. Bakın Melek hanım yeri buldu. Yaman başkan içine eşyayı koydu. Yemeği de veriyor Melek başkan. Gerisini onlar yapsın. Eğer sanayicimiz bu işin içine katılmıyorsa bu iş olmaz. Ama bence OSB’nin ve sanayicilerin, öncelikle sanayicilerin sahip çıkması lazım. Arkadaşlar, gelirleri olan arkadaşlar da işin ucundan tutsun. Yapılmıyorsa belediyeler birliği, belediye başkanları ile biz bu işi yaparız. Yani ciddi söylüyorum sanayi bu şekilde yapılacaksa belediye başkanları toplarız 11 belediye başkanını, özel idareyle birlikte biz yapalım. Başkanımıza sahip çıkalım. Yani bu ayıbın altında kimler ezilir siz düşünün" ifadelerine yer verdi.