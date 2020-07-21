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Başkan Yaman’dan Bilecik Tarım Kredi Kooperatifine ziyaret
BAŞKAN YAMAN'DAN BİLECİK TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE ZİYARET
BİLECİK 21.07.2020, 13:57
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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2500 Sayılı Bilecik Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.
Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Serhat Özübek ile birlikte 2500 Sayılı Bilecik Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti. İkiliyi 2500 Sayılı Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürü Barış Asan karşılarken, Başkan Yaman, kooperatifin Bayırköy’de yaptığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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