Başkan Yaman’dan Bayırköyspor’a destek mesajı

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor’un, Anadolu Üniversitesi karşısında mağlup olmasını ’Bunu nazar boncuğu kabul ederek inandığımız yolda birlik beraberlik içinde devam edeceğiz” şeklinde değerlendirdi.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir stadında oynanan maçta Belediye Başkanı Mustafa Yaman’da tribünler arasındaki yerini aldı. Karşılaşmayı Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Bayırköyspor’a karşı 5-1’lik skorla kazandı.

“Bunu nazar boncuğu kabul ederek inandığımız yolda birlik beraberlik içinde ilimizi bu ligde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz”

Maç sonrası açıklamada bulunan Başkan Yaman, Bayırköysporu destekleyerek, “Bugün Şehit Ömer Halisdemir stadyumunda, grup lideri Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı’na 1- 5 sonuçla mağlup olduk. Futbolun 3 sonuçlu bir oyun olduğunu düşündüğümüzde mağlubiyette bunlardan biri. Bugün belki istediğimiz sonuç olmadı. Ama biz takımımıza kulüp yöneticilerimize teknik kadromuza ve bugünde takımını yalnız bırakmayıp centilmence destekleyen büyük Bayırköyspor taraftarına her zaman güvendik. Güvenmeye de devam edeceğiz. Bunu nazar boncuğu kabul ederek inandığımız yolda birlik beraberlik içinde ilimizi bu ligde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.