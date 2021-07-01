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Başkan Yaman’dan başsağlığı mesajı

Bayırköy Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, trafik kaza sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Cemil Kaya’ya Allah’tan rahmet, aynı kazada yaralanan 2 işçiye de acil şifalar diledi.

BİLECİK 01.07.2021, 17:04
Başkan Yaman’dan başsağlığı mesajı

Bayırköy Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, trafik kaza sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Cemil Kaya’ya Allah’tan rahmet, aynı kazada yaralanan 2 işçiye de acil şifalar diledi.

Yaman, birlik bünyesindeki çöp toplama firması çalışanı Cemil Kaya’nın dün gece 03:00 sularında Bozüyük’ten Bilecik’teki tesise çöp boşaltmaya geldiği esnada geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi sonrası bir başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Yaman mesajında, "Dün gece yarısı Bozüyük Belediyemiz sınırlarında çöp toplama hizmetini yürüten yüklenici şirketimizde çalışan araçlardan birinin geçirmiş olduğu trafik kazası hayatını kaybeden Cemil Kaya’nın kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Ayrıca Kazayı Hafif Yaralı Atlatan Yaşar Kır ve Ceyhun Zengirci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
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