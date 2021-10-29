Başkan Yaman, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, onarım ve tadilat yapılan yollar da çalışmaları yerinde inceledi.

Bayırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım hizmetleriyle ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Başkan Yaman faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halkın ulaşımı kolayca sağlayabilmesini önemsediklerini belirten Başkan Yaman, “Bayırköyümüz için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalışıyoruz” dedi.