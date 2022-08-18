Başkan Yaman yaz yüzme kursunu ziyaret etti

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 72 çocuğun faydalandığı yaz yüzme kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Yaman, kursa katılan öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra yüzme hocalarından da eğitimler ve çocuklar hakkında bilgi aldı. Geleceğin teminatı çocukların yetişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Yaman, “Eğitmen eşliğinde yüzme öğrenen çocuklarımızın çabalarını ve neşesini görmek, yüzlerini gülümsetebilmek, onların mutlu olduklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini görmek bizleri de son derece mutlu etmektedir. Sosyal, kültürel ve sportif belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri Yaz yüzme kursu sayesinde çocukların tatillerini olumlu anlamda değerlendirmeleri ve sportif aktiviteleri bir hobi olarak edinmelerini sağlıyopruz belediye olarak. Yaz tatillerinde çeşitli kurslar açmaktayız. Şu anda beldemizde, yüzme, futbol ve kuran kursu olmak üzere toplam 3 kursumuz aktif olarak sürmekte olup çocuklarımız bu kurslardan yararlanmaktadır” diye konuştu.