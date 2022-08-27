Başkan Yaman, Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin dönem sonu heyecanına ortak oldu

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin dönem sonu heyecanına ortak oldu.

Bilecik İl Müftülüğünce Bayırköy Beldesi’nde 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için ‘Yıl Sonu Programı’ düzenlendi. Düzenlenen programa Bilecik İl Müftsü Ali Erhun, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Bayırköy Belde Belediye Cami’nde gerçekleştirilen programda minik öğrenciler, bir dönem boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu yıl sonu etkinliğinde çocuklarını izleyen veliler duygu dolu anlar yaşadı.

“Bütün gaye ve hedefimiz, Allah’ın rızasını kazanmak ve onun rızasını kazanacak nesiller yetiştirmektir”

Programda konuşan Başkan Mustafa Yaman, “Birbirinden güzel ilahileri, duaları, Hadis-i Şerifleri ve Kuran-ı Kerim tilavetlerini okuyan çocuklarımızı görünce duygulanmamak elde değil. Çocuklarımız bize Yüce Allah’ın emanetidir. Biz onlara neyi gösterirsek, nasıl davranırsak onlarda onu alacaklardır. Allah’ın emretmiş olduğu güzellikleri onlara söyler, bu şekilde eğitip büyütürsek, inşallah hem kendileri hem aileleri hem ülkeleri için daha faydalı ve bilinçli nesiller olacaklardır. Bütün gaye ve hedefimiz, Allah’ın rızasını kazanmak ve onun rızasını kazanacak nesiller yetiştirmektir” dedi.

Başkan Yaman, kurslarda emeği geçen öğreticilere teşekkür ederken, çaba ve gayretlerinden dolayı öğrencilerimizi de kutladı.

Program, Başkan Yaman ve İl Müftüsü Ali Erhun’un Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine hediye takdim etmesinin adından son buldu.