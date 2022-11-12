Başkan Yaman Söğüt’te AK Partili kadınlarla bir araya geldi

Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Söğütte kadınlarla bir araya geldi.

Söğüt İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ergin Nalbant başkanlığında ’AK Kadınlar Çalışıyor’ adlı birleşmeye Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt AK Parti İlçe Başkanı Salim Avcı, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Mutlu Selen Haşit, kadın kolları birim başkanları ve ilçe teşkilatı katıldı. Toplantıda 2023 yolunda yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yaptığı bir konuşmada, “Yeni görev alan kadın kolları başkanımıza ve kıymetli yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize başarılar diliyorum. Hedef 2023” ifadelerini kullandı.