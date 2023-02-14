Başkan Yaman, personellerin maaşlarına yüzde 30 zam yaptı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, personellerin maaşlarına yüzde 30 zam yaptı.

Başkan Yaman, Bayırköy Belediyesinde çalışan işçi personellerin üyesi olduğu yetkili sendika ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile maaşlarda yüzde 30 artış sağlanırken, sosyal haklar da da iyileştirmeler yapıldı.

Başkan Yaman yaptığı açıklamada, “Ücreti düşük olan çalışanlarımızın ücretlerinin makul seviyeye taşınabilmesi için kademeli bir işlem yaptık. Düşük ücretlere daha fazla zam oranı belirlenirken çalışan arkadaşlarımızın refah payının yükselmesi sağlandı. İmzalanan sözleşmenin belediyemize ve işçi personellerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.