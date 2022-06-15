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Başkan Yaman okulda açılan hayır panayırına katıldı
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Ortaokulu’nda yıl sonu etkinliklerinde kurulan hayır panayırına katıldı.
BİLECİK 15.06.2022, 10:40
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Ortaokulu’nda yıl sonu etkinliklerinde kurulan hayır panayırına katıldı.
Okul yararına yapılan hayır panayırında öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yaman, panayırda ikram edilen yiyeceklerden tattı. Okul müdürleri ile okul bahçesindeki basketbol sahasını gezen Başkan Yaman, sahada ve okul bahçesinde yapılması gereken düzenlemeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu arada Başkan Yaman’ın yanına gelerek isteklerini dile getiren minik öğrenciler katılımlarından dolayı Başkan Yaman’a teşekkürlerini ilettiler.