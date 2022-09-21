Başkan Yaman, okul idareci ve öğretmenleri ile bir araya geldi

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, okul idareci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul idaresi ve öğretmenler ile bir araya gelerek beldedeki okullarda incelemelerde bulundu. Başkan Yaman, okul müdürü ve öğretmenlerden bilgiler alarak, okulların ihtiyaçları ve okullarda yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Yaman, okul idarecilerinin dile getirdiği taleplerle birlikte okulların eksikleri ve ihtiyaçlarını not ederek en kısa sürede giderilmeleri talimatını verdi. Her konuda yanlarında olduğunu belirten Başkan Yaman, öğretmen ve okul idarecilerinin yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

“İhtiyaç duydukları her konuda gereken desteği vermeye hazırız”

Yapılan görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yaman, “2022-2023 eğitim, öğretim döneminin başlamasıyla Okulumuz öğretmen ve idarecilerimize yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunduk. Gerek belediye olarak,gerekse ağabeyleri kardeşleri olarak, ihtiyaç duydukları her konuda gereken desteği vermeye hazırız. Öğretmen kardeşlerimizle hoş sohbet ederek, okul müdürümüzden de okulun genel durumu hakkında bilgiler aldık. Eğitime büyük önem veriyoruz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim görmesi bizim için çok önemli .Okulumuzun her konuda ne eksikleri varsa, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.Ülkemizin daha güçlü, daha çağdaş ve saygın bir konumda bulunması eğitimle mümkün olacaktır. Bu anlamda belediye olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya da hazırız. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize yeni öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.