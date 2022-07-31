Başkan Yaman konteyner dezenfekte işlemlerinin sıkılaştırıldığını bildirdi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman konteynerlerde yıkama ve sterilizasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirerek, "Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatilinde anlık nüfus artışı ve içerisinde bulunduğumuz yaz aylarındaki etkili sıcaklık nedeniyle yıkama ve sterilizasyon çalışmalarımızı olası sağlık tehditlerinin ve kötü kokunun engellenmesi için gerekli tedbirleri alarak arttırdık" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kent genelinde bulunan çöp konteynerlerini kötü koku ve kirlilik ve bakterilere karşı rutin yıkama ve dezenfekte işlemlerini sıkılaştığını ifade etti. Başkan Yaman yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyeler Birliği adına ilimiz mücavir alanı tamamında öncelikli olarak temiz çevre ve insan sağlığı için düzenli iş programıyla atık konteynerlerimize yıkama ve sterilizasyon çalışması yapmaktayız. Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatilinde anlık nüfus artışı ve içerisinde bulunduğumuz yaz aylarındaki etkili sıcaklık nedeniyle yıkama ve sterilizasyon çalışmalarımızı olası sağlık tehditlerinin ve kötü kokunun engellenmesi için gerekli tedbirleri alarak arttırdık. Vatandaşlarımızın bu konudaki anlayışı için teşekkür eder konuyla alakalı isteklerin Bilecik Belediyeler Birliğine iletilmesini saygılarımla rica ediyorum" ifadelerini kullandı.