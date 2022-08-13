Başkan Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Karataş’la bir araya geldi

Bayıköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Tayyar Karataş’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Üsteğmen Canip Akyüz’ün Bingöl’e atanmasının ardından, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı atanan Üsteğmen Tayyar Karataş görevine başladı. Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, görevine başlayan Üsteğmen Karataş’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, Üsteğmen Karataş’a misafirperverliği için teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyaret Başkan Yaman’ın Üsteğmen Karataş’a hediye takdiminin ardından sona erdi.