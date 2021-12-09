Başkan Yaman, Bayırköy Göletinde gelinen son durumu inceledi

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları süren Bayırköy Göletini inceleme sırasında yaptığı açıklamada “Sel tehlikesinden doğabilecek felaketleri en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yaptık” dedi.

Bilecik’in Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yanındaki heyetle birlikte tamamlandığında 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Bayırköy Göletinde incelemelerde bulundu. Göletin etrafında yapılan çalışmaları inceleyen Yaman, yüklenici firma yetkililerinden yerinde bilgiler alarak, “Beldemizin çehresini, iklimini arazi sulamasını en önemlisi sel tehlikesinden doğabilecek felaketleri en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yaptık. Bayırköyümüz’e kazandırdığımız göletin yapımında emek veren herkese özellikle projemizi 2014 yılında sahiplenip her aşamasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Eskişehir Devlet Su İşlerine Bayırköy Beldesi adına teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek daha iyi bir gelecek için durmadan çalıştıklarını ifade etti.