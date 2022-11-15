Başkan Yaman, AK Parti heyetine Bayırköy’de yapılan çalışmaları aktardı

BileciK’in Bayırköy beldesinde AK Parti Belde Başkanlığı haftalık olağan toplantısını gerçekleştirildi.

Toplantıya; Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve Bilecik mahalle başkanları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yaman, “Beldemizde yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler aktardık. Bu güzel çalışmalarda bizlere destek veren belediye meclis üyelerimizin tümüne, teşkilat mensuplarımıza ve tüm belde halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.