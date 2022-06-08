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Başkan Vekili Subaşı, vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkı’nda oturan vatandaşlar bir araya geldi.

BİLECİK 08.06.2022, 10:49
Başkan Vekili Subaşı, vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkı’nda oturan vatandaşlar bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi çalışma ve projelerinin ele alındığı bir buluşma sonrası Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan V. Subaşı, "Milletvekilimiz Yaşar Tüzün öncülüğünde il örgütlerimizin başkanları ve belediye meclis üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların değerlendirmesini gerçekleştirdik. Amacımız Bilecik için güzel çalışmalar ortaya koymaktır" dedi.

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