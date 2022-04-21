Başkan Vekili Subaşı, Park ve Bahçe Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar programı, Bilecik Belediyesi tarafından düzenleme çalışması sonrasında hizmet vermeye başlayan Bilecik Kadın Kooperatifi Mutfağı’nda gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Vekili Subaşı, çalışanlarla sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. İftar programında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Vekili Subaşı, "Bilecik Belediyesi ailesi olarak bütün birimlerimizin çalışmalarıyla şehrimiz için en güzelini ortaya koymaya çalışacağız. Bir yandan fiziki çalışmaları gerçekleştirirken diğer yandan sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu düşünce doğrultusunda çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları da Başkan Vekili Subaşı’na katkıları ve daveti dolayısıyla teşekkür etti.