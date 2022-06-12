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Başkan Vekili Şubaşı, Nevşehir’de düzenlenen toplantıyı değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ‘Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis Toplantısı’nı değerlendirerek, "Sağlıklı Kentler Birliği’nin bir üyesi olarak bizler de bu yönde anlamlı ve güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK 12.06.2022, 10:58
Başkan Vekili Şubaşı, Nevşehir’de düzenlenen toplantıyı değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ‘Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis Toplantısı’nı değerlendirerek, "Sağlıklı Kentler Birliği’nin bir üyesi olarak bizler de bu yönde anlamlı ve güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis Toplantısı ve Sağlıklı Beslenme, Yerel Yönetimler Konferansı, Nevşehir Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üye belediyelerin belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, Bilecik Belediyesini temsilen 2 kişi katıldı. Toplantıda Bilecik’e özgü hediyeler tanıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, sağlıklı kentlerin oluşması ve bu yönde yeni çalışmaların ve projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Sağlıklı Kentler Birliği üyelerinin bir araya geldiğini söyledi. Subaşı, "Ev sahibi Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, belediye başkanları, meclis üyeleri ve tüm katılımcılara destekleri için teşekkür ediyorum. Sağlıklı Kentler Birliği’nin bir üyesi olarak bizler de bu yönde anlamlı ve güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayabilen ve yeni üye olan belediyelerimize de iyi dilek temennilerimizi iletiyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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