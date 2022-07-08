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Başkan Vekili Subaşı mezarlıkta çiçek hediye etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, bayram arifesinde kurban satış alanını gezdikten sonra şehir mezarlığında kabir ziyaretine gelenlere çiçek dağıttı.

BİLECİK 08.07.2022, 18:47
Başkan Vekili Subaşı mezarlıkta çiçek hediye etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, bayram arifesinde kurban satış alanını gezdikten sonra şehir mezarlığında kabir ziyaretine gelenlere çiçek dağıttı.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, il genel ve belediye meclis üyeleriyle kurban satış alanını gezen Başkan Vekili Subaşı, esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşların bayramını kutlayan Başkan V. Subaşı, talepleri dinledi, yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra şehir mezarlığını ziyaret eden Başkan V. Subaşı, kabir ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek verdi, çocuklara şeker dağıttı.

Vatandaşlar da yıllardır gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.

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