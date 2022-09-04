Başkan Vekili Subaşı kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı kitap tanıtım toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı Kitap Lansmanına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Dilek Kaya İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Ercan, meclis yöneticileri Nebile Ünsal ve Şerife Başar ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantı hakkında sosyal medya hesabında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Subaşı, "Kadının toplumda ve iş hayatında daha güçlü olması, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaması, kendi ayakları üzerinde sapasağlam durması için ortak akıl ve tek yürek olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok anlamlı ve verimli geçen buluşmamızın güzel günlerin habercisi olmasını diliyorum’’ dedi.