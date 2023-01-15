Başkan Vekili Subaşı dolmuş zamlarına ilişkin açıklama yaptı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentte ulaşım hizmeti veren esnafın talebiyle yapılan ve Ücret Tarifeleri İtiraz Komisyonunda oy çokluğuyla karar alınan dolmuş zamlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirici açıklamada bulundu.

Alınan zam kararına, Bilecik Belediye Başkanlığının yasal olarak itiraz ettiğini vurgulayan Subaşı, amaçlarının hem esnafın hem de vatandaşların yararını gözetmek olduğunu belirtti. Yapılan zam kararını, Bilecik Belediyesi meclis üyesi arkadaşlarla değerlendirdiklerini ifade eden Başkan V. Subaşı, açıklamasında şunları söyledi:

“Güne tatsız bir zam haberiyle uyandık. Şehir içi ulaşım hizmeti veren esnafın akaryakıta zam ve bakım onarım masraflarını gerekçe göstererek dolmuş ücretlerine zam talebi, Valilik bünyesinde kurulan ve vali yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan birer üyenin bulunduğu komisyonda yapılan oylamada iki odanın kabul ve Valiliğin ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir."

‘’Ücret konusunda tam yetki belediye meclisindedir’’

Açıklamasında ‘’Ücret konusundaki tam yetki belediye meclisindedir’’ ifadesine yer veren Başkan V. Subaşı, ‘’Belediye Başkanlığı olarak, Bilecik Valiliğine yapmış olduğumuz itirazımız, 5393 sayılı belediye kanununun 15’inci maddesinin f bendi ile toplu taşıma yapmak p bendi ile de toplu taşıma araçları ile taksi bilet ücret ve tarifelerini belirlemek belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında sayıldığını, bu yetkinin de Bilecik Belediye Meclisi’nde olduğunu ayrıca komisyona havale edilen ücret tarifesinin de yüksek olduğuna ilişkin itirazlarımızı da yapmış bulunmaktayız. Belediyemizin oy hakkı bulunmayan yalnızca itiraz hakkı tanınan bu komisyona kararın bozulması hususunda itirazımızı yaptık. Ayrıca şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda tam yetki Bilecik Belediye Meclisine aittir. Şubat ayı belediye meclisimizde bu konuyu gündemimize alarak tekrar değerlendirilmesini sağlayacağız. Buradaki amacımız hem esnafı hem de vatandaşlarımızın faydasını gözetmektir” ifadelerini kullandı