Başkan Vekili Subaşı, Bulgaristan Türkleriyle iftarda buluştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan’da Türkleri temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin Türkiye Marmara Bölge Temsilciliği tarafından Kocaeli’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda, Parti Genel Başkanı Mustafa Karadayı, parti mensupları ve Bulgaristan göçmeni aileleri yer aldı. Düzenlenen program hakkında sosyal medya hesabında değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Subaşı, ‘’Bulgaristan’da Türkleri temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin Türkiye Marmara Bölge Temsilciliği tarafından Kocaeli’nde düzenlenen iftar programına katıldım. Parti Genel Başkanım Mustafa Karadayı’ya, parti mensuplarına ve benim gibi Bulgaristan göçmeni ailelere bu güzel akşama davetleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.