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Başkan Vekili Manav’a meclis üyelerinden ziyaret

Bozüyük Belediyesi Başkan Vekili Seçil Manav’ı, Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ziyaret etti.

BİLECİK 18.06.2021, 14:12
Başkan Vekili Manav’a meclis üyelerinden ziyaret

Bozüyük Belediyesi Başkan Vekili Seçil Manav’ı, Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ziyaret etti.

Başkan Vekili Manav’ı makamında ziyaret eden İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Uçan ve Osman Kırtaş, Başkan Vekili Manav ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Seçil Manav misafirlerine nezaket ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederken Elmas, Uçan ve Kırtaş’ta Manav’a görevinde kolaylıklar diledi.
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