Başkan V. Subaşı’dan gençlere müjde

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve akabinde ki 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Şenliklerinin festival havasında geçeceğini söyledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençlere müjde vererek, bir konser tertip ettiklerini söyledi. 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında bir festival düzenleyeceklerini belirten Şubaşı, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve akabindeki 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri bir festival havasında geçecek. Hem zafer bayramımız bir konser ardından Bilecik’imizin düşman işgalinden kurtuluşun 100’üncü yılı kutlamalarını dolu dolu geçireceğiz. Festivali aktivitelerin ardından güzel bir konserle sonlandıracağız" dedi.