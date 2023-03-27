Başkan V. Subaşı ve CHP il örgütü iftarda vatandaşla buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanında kurulan ve hayırsever iş insanlarının da destek verdiği iftar sofrasında binlerce kişi ramazan ayının bereketini paylaşmaya devam ediyor.

Kurulan iftar çadırında Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı milletvekili aday adayları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile binlerce vatandaş bir araya geldi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün iftarımızı il başkanımız, milletvekilimiz, ilçe başkanlarımız, milletvekili aday adaylarımız, Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz ve vatandaşlarımızla belediyemizin iftar çadırında yaptık. Yemeğimizi bölüşürken hem dertleştik hem de geleceğe dair umutlarımızı paylaştık. Bu bahar hepimize çok iyi gelecek. İftar çadırımız, Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşlarımıza hizmete devam edecektir. Hayırlı Ramazanlar Bilecik" ifadelerini kullandı.