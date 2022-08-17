Başkan V. Subaşı vatandaşlara aşure ikram etti

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Atatürk Parkı’ndaki aşure ikramına, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İyi Parti İl Başkanı Hakan Sakarya, belediye başkan yardımcıları Ahmet Gürses ve Hüseyin Yıldız ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Vatandaşlara aşure ikram ederek muharrem ayını tebrik eden Başkan V. Subaşı, “Muharrem ayında olmamız dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. İçinde bulunduğumuz ayın ve aşurenin birlik ve beraberliğimizi artırmasını diliyorum. İkram ettiğimiz aşurenin aramızdaki paylaşma ve yardımlaşma duygularını çoğaltmasını temenni ediyorum. İkramdan sonra vatandaşlarımızla bir araya geldik, talep ve görüşlerini dinledik” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı ve beraberindeki davetlilere teşekkür etti.