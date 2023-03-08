Başkan V. Subaşı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ankara programı çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ankara programı çerçevesinde CHP İl Belediye Başkanları ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Başkan Subaşı buluşma sonrası yaptığı açıklamada, “CHP İl Belediye Başkanları olarak Genel Başkanımız ve 13’ncü Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Yüreğinde yanan ve tüm ülkeye yayılan değişim heyecanına ortak olacak, bu mücadelede kendisiyle birlikte yılmadan yorulmadan yürüyeceğiz, kazanacağız” ifadelerini kullandı.