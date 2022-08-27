Başkan V. Subaşı fabrikaları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’te faaliyetlerini sürdüren fabrikaları ziyaret ederek, yetkililer ve çalışanlarla bir araya geldi.

Fabrikadaki çalışmaları inceleyen Başkan V. Subaşı, çalışanlara ve yetkililere kolaylıklar diledi. Bilecik Belediyesi’nin ildeki tüm dinamiklerle koordinasyon halinde olduğunu ve şehir için yapılması planlanan çalışmaları karşılıklı fikir alışverişlerle değerlendirdiklerini söyleyen Başkan V. Subaşı, "İlimizin ticari ve ekonomik hayatına güç katan fabrikalarımızı ziyaret ettik, değerli çalışanlar ve yetkilileriyle bir araya geldik. Bilecik Belediyesi olarak şehrimize yönelik hedef ve ideallerimizi paylaştık. Birlikte karşılıklı fikir ve destek alışverişinde bulunarak, şehrimiz ve halkımız için güzel çalışmalar ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Fabrika yetkilileri ve çalışanlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.