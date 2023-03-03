Başkan V. Subaşı depremzedeler için kurulan hayır çarşısını gezdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı mezun olduğu okulda depremzedeler için kurulan hayır çarşısına katıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası depremzede aileler yararına hazırlanan hayır çarşısına katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Aynı zamanda kendisinin de mezun olduğu Edebali Ortaokulu öğretmenlerine, öğrencilerine ve hayır çarşısının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’in de depremzedeler için seferberlik gösterdiğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, “Çok güzel anılar biriktirerek mezun olduğum Edebali Ortaokulu’nun depremzede ailelere yardım amacıyla düzenlediği hayır çarşısını katıldım. Okulumu tekrar ziyaret etmek, 8’nci sınıf yıllığımı görmek ve bu anlamlı etkinliğe katılıp çocuklarla bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Edebali Ortaokulu Müdürü Mustafa Ejder’e, öğretmenlerimize ve Okul Aile Birliğine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.