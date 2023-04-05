Başkan V. Subaşı atölye çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen atölye çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan V. Subaşı’na Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses ve Gürkan Akyurt ile Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğindeki çalışanlar eşlik etti.

Başkan Subaşı yaptığı incelemenin ardından, ‘’Başkan Yardımcılarımız Ahmet Gürses ve Gürkan Akyurt ile Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğimizi ve İtfaiye Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Kendi ürettiğimiz şehir mobilyaları, oyun grupları ve ekipmanlarımız ile araç bakımları için yeni aldığımız makineler hakkında bilgi aldık” İfadelerini kullandı.