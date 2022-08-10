Başkan V. Subaşı Atatürk Parkı’nda halkla buluştu

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkı içinde yer alan Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, çay içen Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi’nin kanalizasyon ve altyapı çalışmaları hakkında da esnaf ve vatandaşlara bilgi veren Belediye Başkan V. Subaşı, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onları dinlemeye çalıştığını belirtti. Subaşı, “Şehrimizin güzel simgelerinden Atatürk Parkı’nda halkımızla bir araya geldik, talep ve görüşlerini dinledik. Bulduğumuz her fırsatta vatandaşımızı dinliyor, sorunlarına çözüm üretiyoruz” dedi. Vatandaşlar ve esnaf ise Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın halkla iç içe olarak talep ve görüşleri dinlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.