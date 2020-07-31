Başkan Tuna: “Sizlerin sağlığını önemsiyoruz”
BİLECİK’İN BOZÜYÜK İLÇESİNE BAĞLI DODURGA BELDE BELEDİYE BAŞKANI SELİM TUNA, PANDEMİ SÜRECİNDE BELDE HALKININ BAYRAMI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GETİREBİLMELERİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIKLARINI KAYDETTİ.
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, pandemi sürecinde belde halkının bayramı sağlıklı bir şekilde getirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Başkan Tuna yaptığı açıklama, "Belde halkımızın pandemi döneminde bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için beldemizde sürekli olarak dezenfektan çalışmaları, 10 bin adetin üzerinde maske dağıtımı yapılmıştır. Sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle tüm camilerimize, kahvehanelerimize dezenfektan makinaları konulmuştur. Kahvehanelerimize kolonya ve maske bırakılmıştır. İhtiyacı olan vatandaşlarımız maskelerini kahvehanelerde veya belediyemizden ücretsiz olarak temin edebilir. Lütfen sosyal mesafemizi koruyalım, maskelerimizi takalım. Bayramımızı sağlık ve huzur içinde geçirelim. Kurban bayramımız mübarek olsun” dedi.
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