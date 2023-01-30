Başkan Tekin ve Müdür Akyol kursiyerler ile bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir araya geldi.

Başkan Tekin ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte ilçedeki Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerlerin hazırladığı ikramlar eşliğinde hoş sohbette bulunan Başkan Tekin, "Halk eğitim merkezi kursiyerleri ilçemizin güzel kadınlarıyla bir araya geldik. Elleriyle bir güzel hazırlık yapmışlar hepsi birbirinden içten ve samimi. Halk eğitim merkezi müdürümüz öğretmenlerimiz kursiyerler ile güzel bir zaman dilimi oldu. İl milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Sami Akyol ile hanımlarımızın el emeği göz nuru işlerini birlikte görme şansımız oldu. Misafirperverliğinden dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Fatoş Karaca Beler başta olmak üzere halk eğitim personeline kursiyerlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.