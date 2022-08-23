Başkan Tekin vatandaşları musluk suyu içmeme konusunda uyardı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede içme sularının bulanık akmasından dolayı vatandaşlara musluk suyu içmemeleri konusunda uyararak, “İçme suyu isteyen kim varsa hemen içme suyu temin edelim” dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde içme suları Bozüyük’te aşırı derece yağan yağmur nedeniyle bulanık aktığı tespit edildi. Bunun üzerine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşların sağlığı için bir süre musluk suyunu içememesi konusunda uyarıda bulundu. Başkan Tekin yaptığı duyuruda, “Bozüyük’te aşırı derece yağan yağmur nedeniyle içme sularında meydana gelen bulanıklığa, Karasu Birliği ekipleri müdahale ediyor. Sorun giderilinceye kadar sularımız içilmesin. İçme suyu isteyen kim varsa hemen içme suyu temin edelim. Yaşanan durum nedeniyle halkımızın anlayışına sığınıyor saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.