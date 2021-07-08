Başkan Tekin seçim vaatlerini hayata geçiriyor

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in 31 Mart yerel seçimlerinde ilçe kadınlarına söz verdiği seçim vaatlerini hayata geçiriyor.

Başkan Tekin, bu vaatlerden ilki olan ve çalışmalarına 2 ay önce başlanılan konserve fabrikasında son aşamaya gelindiğini söyledi. Fabrika tamamlandığında ilçe kadınlarına fazlasıyla iş imkânı sağlanacağını kaydetti. Tekin, bir diğer vaadi olan kapalı pazaryeri projesiyle ilgili olarak da çalışmaların en kısa sürede başlayacağı müjdesini verdi. Kapalı Pazaryeri hakkında bilgiler aktaran Başkan Tekin, “31 Mart Yerel Seçimlerinde vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda ilçe halkımıza sözümüz vardı. Önümüzdeki hafta kapalı pazaryerimizin için çalışmalara başlıyoruz. Yapılacak kapalı pazarımız ilk etapta en az 2 dönümlük alanlı kaplıyor. Çok amaçlı olarak yapılacak kapalı pazaryerimizde mescit, çay ocağı, sebze ve giyim satış alanları olarak planlandı. Kapalı pazar alanımızı kurmakla ilçemizin başlıca diğer sorunu olan otopark sorununu çözmüş olacağız. İlçe pazarı kurulmadığı günlerde kapalı pazar alanımız ilçe halkımıza otopark olarak hizmette olacak. Projemize destek veren AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya, AK Parti il Başkanımız Serkan Yıldırım’a ve İlçe Başkanımız İsmail Soydan’a teşekkür ediyorum” dedi.