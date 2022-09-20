Başkan Tekin, Osman Gazi’yi Anma ve Kültür Şenlikleri katıldı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu yıl 32’incisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Kültür Şenlikleri programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı İstanbul Bilecikliler Derneği’nin düzenlemiş olduğu 32. Osman Gazi’yi Anma ve Kültür Şenlikleri’ne kentten birçok kişi katıldı. Etkinlik alanında bulunan vatandaşlar ile sohbet ederek hatıra fotoğrafları çekilen Başkan Tekin, “Başta Dernek başkanı hemşehrimiz Faruk Şahin başta olmak üzere, emeği geçen yönetim kuruluna ve dernek kadınlar koluna teşekkür ederiz” dedi.