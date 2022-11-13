Başkan Tekin ile Bakan Soylu bir araya geldi

Bilecik Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Gerçekleştirilen ziyarette ilçede devam eden çalışmaların hızlandırılması, yeni yapılacak hizmetlerin de ilçeye kazandırılmasıyla ilgili konular görüşüldü. Bakan Soylu’yu Pazaryeri’ne davet eden Başkan Tekin, “İçişleri Bakanımız değerli büyüğümüz Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettim. Sayın bakanımıza hemşehrilerimizin selamını ilettim. Kendisini ilçemize davet ettim. Yoğun mesaisinde zaman ayırıp misafir eden ve ilçemize yeni Hükümet Konağı yapılması talimatı veren sayın bakanımıza ilçemiz adına saygı hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın bakanımızın da ilçe halkımıza selamları var” dedi.