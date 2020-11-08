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Başkan Tekin İl Milli Eğitim Müdürü Çelik’i ziyaret etti
BAŞKAN TEKİN, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ
BİLECİK 08.11.2020, 10:33
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Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’i makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyarette, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci eşlik etti. Pazaryeri ilçesinde bulunan okulların yapısal durumları görüşüldüğü ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Tekin, "İlçemizde yapılacak olan yatırımlar konusunda istişarede bulunduk. Desteklerinden dolayı Ramazan Çelik Müdürümüze ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.