Başkan Tekin, Huzurevi’nde yaşlılarla bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Huzurevi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, yaşlılar için “Onlar bizim hafızamız ve saadet kaynağımızdır” dedi.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan ile birlikte Yaşlılar Haftası münasebetiyle Pazaryeri Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Başkan Tekin, ihtiyaçları olup olmadığını sorarak isteklerini dinledi.

“Onlar bizim hafızamız ve saadet kaynağımızdır”

Kuşaklar arası gönül köprülerinin iyi bir şekilde kurulması için yaşlıları ziyaret etmenin önemli olduğunu vurgulayan, Başkan Tekin, konuya ilgin yaptığı açıklamada, “Toplumun kalitesi ve dayanıklılığı yaşlı vatandaşlara gösterilen özen ve saygı ile ölçülür. Bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur.

Şunu çok açık bir şekilde bilmeliyiz ki, onlar bizim hafızamız ve saadet kaynağımızdır. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.