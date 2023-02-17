Başkan Tekin, deprem bölgesinde

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin deprem bölgelerini ziyaret ederek afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle başlatılan yardım seferberliği devam ederken Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin depremin en çok hasara yol açtığı Pazarcık’ı ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Tekin, “Görüyoruz ki deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız yalnız değil. Acılı günler yaşadığımız bu zamanda her zaman olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde olmayı sürdürüyoruz. Depremde zarar gören kardeşlerimiz için ülke olarak vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyor bir nebzede onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.