Başkan Tekin, deprem bölgesi için malzeme yardımı çağrısı yaptı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, deprem bölgesinde yemek yapıma başlandığını belirterek vatandaşlara malzeme yardımı duyurusunda bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, depremde ağır hasar alan Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzedeler için yemek yapımına başladıklarını belirterek ilçe halkından malzeme desteği talep etti. Başkan Tekin destek çağrısında, “Kıymetli hemşerilerim Hatay Samandağ’da yemek yapılıyor. Pirinç, bulgur, kuru fasulye, bezelye, mercimek, nohut, margarin, üç gözlü köpük tabak, çorba kabı, çatal, kaşık malzemelerine ihtiyacımız var. Eğer sizi yormazsa toplayabilirsek çok yerinde olacak. Şimdiden Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.