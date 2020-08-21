Başkan Tekin, çalışmaları yerinde inceledi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyece yürütülmekte olan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede Doğanlar ve Dereboğaz mahallelerinde elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte bozulan kilitli taş yollarda yapılan 1’inci etap üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

"5 ayda bin 900 metrekare kilitli taş yolların tadilatlarını tamamladık"

Başkan Zekiye Tekin, deforme olan ana ve ara yollarda kilitli taş tadilatlarının yıl boyunca devam edeceğini belirterek, "İlçemizde elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte bozulmuş olan ana ve ara sokak yollarımızda yeniden yapım ve gerekli yerlerde tadilat çalışmalarımızı ilkbahar döneminde başlattık. Bahar döneminden bu güne toplamda bin 900 metrekare kilitli taş yolların tadilatlarını tamamladık. Doğanlar ve Dereboğaz mahallelerimizde ise, kilitli taş yollarında çalışmalarımıza halen devam etmekteyiz. Yapılan tadilat çalışmalarımızın ardından sokaklarımızı covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yıkayarak halkımızın hizmetine sunmaktayız. Yeniden yapım ve gerekli görülen deforme olan ana ve ara yollarda kilitli taş tadilatlarımız yıl boyunca devam edecektir. Çok kıymetli hemşehrililerimize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum" dedi.