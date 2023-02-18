Başkan Suer, Malatya’da afetzedelerle buluştu

Deprem bölgelerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer bu kez de Malatya’da afetzedeler ile buluştu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, deprem sonrası afetzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Malatya’da afetzedelerle bir araya gelen Başkan Suer, “Malatya’da maalesef depremden çok büyük bir yıkım almış. Çok güzel bir şehir Malatya, insanları çok sıcakkanlı ve misafirperver biz ilk ziyaretimizi yaptığımızda ilk sordukları şey açmısınız kalacak bir yeriniz var mı oldu. Malatya çok çabuk toparlanır diye düşünüyorum. Zaten her köşe başında canla başla çalışan AFAD, Kızılay, UMKE gibi kurum ve STK’ları gördüm. Birilerinin ballandıra ballandıra anlattığı arkadaşları diğer şehirlerde olduğu gibi maalesef burada da görmedim. Helikopterlerle Malatya’nın en ücra dağ köylerine kadar yardım götüren bir devletimiz var. Allah’ın izniyle bunu da aşacağız” dedi.