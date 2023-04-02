Başkan Suer, köy halkıyla buluştu

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayında teravih namazı sonrası ilçeye bağlı köylerde vatandaşlar ile buluşuyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, teravih namazı sonrası Softalar köyünü ziyaret ederek vatandaşlar ile çay içti. Başkan Suer ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bu akşam da Softalar köyümüze misafir olduk. Köylerimizin hepsinin kendine has ayrı bir güzelliği var. Bizi canı gönülden bağrına basan, hoş sohbetlerine ortak eden kıymetli köylülerime teşekkür ederim. Rabbim mübarek Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin” ifadelerine yer verdi.