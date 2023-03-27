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Başkan Suer iftarını ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarla yaptı
GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ SUER, RAMAZAN AYI SEBEBİYLE İLÇEYE BAĞLI KÖYLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR İLE İFTAR VE TERAVİH NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİ
BİLECİK 27.03.2023, 10:19
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayı sebebiyle ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar ile iftar ve teravih namazında bir araya geldi.
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayı sebebiyle Gölpazarı’na bağlı Yenice ve Derecikören köyünde iftarını yaparak teravih namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar ile uzun uzun sohbet eden Başkan suer, “Ramazan ayında iftar sonrası köylerimizi ziyaret ediyor, teravih namazını birlikte kılıyor, birlikte dua ediyoruz. Ramazan ayının coşkusunu ve sevincini birlikte yaşıyoruz. Rabbim bu mübarek ayın kadir ve kıymetini bilenlerden eylesin” dedi.